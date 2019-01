In der 53. Super Bowl am 3. Februar treffen die Los Angeles Rams und die New England Patriots aufeinander. Beide Teams sorgten erst in der Overtime für die Entscheidung.

Neunte Super Bowl für Tom Brady © AP

Football-Herz, was willst du mehr? Die Conference Finals in der National Football League (NFL) waren an Spannung nicht zu überbieten. Erstmals in der Geschichte gingen sowohl jenes der NFC als auch der AFC in die Overtime. Am Ende hatten die Los Angeles Rams (26:23 über die New Orleans Saints) und die New England Patriots (37:31 über die Kansas City Chiefs) den längeren Atem und treffen am 3. Februar in der 53. Super Bowl, die in Atlanta stattfinden wird, aufeinander.

Eine katastrophale Schiedsrichterentscheidung sorgte dafür, dass New Orleans im heimischen Superdome nicht schon in der regulären Spielzeit die Partie klarmachte und weiterkam. Rams Defensive Back Nickell Robey-Coleman attackierte Tommylee Lewis regelwidrig. Und das spät im vierten Viertel. Statt einer Strafe, die für die Vorentscheidung zugunsten der Saints gesorgt hätte, verweigerten die Schiedsrichter die Pass Interference. In der Overtime behielt Rams-Kicker Greg Zuerlein mit einem 57-Yard-Field-Goal die Nerven.

Die Rams jubeln Foto © AP

Gut waren auch die Schiedsrichter im AFC-Finale nicht. Ebenso verschliefen die Kansas City Chiefs im heimischen Arrowhead Stadium den Start komplett und blieben in der ersten Hälfte gegen die New England Patriots gänzlich ohne Punkte (0:14). Danach wachte Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes auf und sorgte für ein unterhaltsames Spiel, wenngleich der Jungstar eher durch Spektakel denn durch Effizienz glänzte.

Diese zeigte im entscheidenden Moment einmal mehr Tom Brady, der die Patriots zum neunten Mal in die Super Bowl führte. Und das mit einem unwiderstehlichen Drive in der Overtime, bei dem er stets die Nerven behielt und seine Mannschaft in die Endzone der Chiefs führte. Running Back Rex Burkhead sorgte für den entscheidenden Touchdown. Zuvor brachte sich die Mannschaft von Trainer Bill Belichick durch zahlreiche Fehler selbst unter Bedrängnis, ohne jemals die Kontrolle über die Partie zu verlieren.

Am 3. Februar kommt es nun zur Neuauflage der Super Bowl aus dem Jahr 2002. Damals gewann Tom Brady seine erste von fünf Meisterschaften - mit einem 20:17-Sieg über die Rams, die damals noch in St. Louis stationiert waren. Ob es für den 41-Jährigen heuer die letzte Saison sein wird, ist auszuschließen, kündigte der Ehemann von Supermodel Gisele Bündchen doch an, bis Mitte 40 spielen zu wollen. "Wir haben alles aus uns herausgeholt. Die Chiefs sind ein großartiges Team. Wir sind froh, dass wir wieder in der Super Bowl stehen", sagte Brady nach der Partie überglücklich.