635-tägige Durststrecke beendet, dann floss das Freibier

Quarterback Baker Mayfield © (c) AP (Ron Schwane)

Die Cleveland Browns haben nach 19 sieglosen Spielen in Serie in der National Football League (NFL) wieder einen vollen Erfolg gefeiert. Das Team aus Ohio besiegte am Donnerstag die New York Jets 21:17 (3:14). Für die Browns war es der erste Erfolg seit dem 24. Dezember 2016.

Browns-Quarterback-Rookie Baker Mayfield, der kurz vor der Halbzeitpause eingewechselt wurde, führte sein Team mit 201 geworfenen Yards zum Comeback-Erfolg gegen die New Yorker. Der 23-Jährige brachte insgesamt 17 seiner 23 Wurfversuche an den Mann. Der Matchwinner im Spiel war jedoch Clevelands Running Back Carlos Hyde. Der 28-Jährige erzielte zwei Touchdowns und verbuchte insgesamt 98 Yards beim Heimerfolg seines Teams.

Zur Freude der Browns-Anhänger wurden anschließend die Ketten an zehn riesigen Kühlschränken in 10 Bars rund um das Stadion gesprengt. Gefüllt mit insgesamt 2000 Dosen Freibier. Ein US-Bierproduzent und NFL-Sponsor hatte diese Belohnung für den ersten Sieg der Browns nach der Durststrecke versprochen – und die Kühlschränke mit Ketten verschlossen in den Bars aufgestellt, um den Sieg-Durst der Browns-Anhänger noch zu steigern.

Cleveland, the @Browns won. The fridges are open. Go celebrate with a Bud Light. You’ve earned it. pic.twitter.com/RvjJ0WvpyO — Bud Light (@budlight) 21. September 2018

Auch Clevelands Polizei zeigte sich von dem überraschenden Erfolg erfreut und twitterte: "Wir haben gewonnen!!! Moment ... Oh Gott. Die Sache mit dem Freibier. Ok, Cleveland, bleibt ruhig. Auf geht's Browns!!!"