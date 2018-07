Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Titelverteidiger Vikings Vienna hat am Sonntag das Finale um die Austrian Bowl im American Football erreicht. Die Wiener setzten sich auf der Hohen Warte gegen die Graz Giants 35:21 durch. Damit kommt es am 21. Juli in St. Pölten gegen die Raiders Tirol zu einer Neuauflage des Vorjahresfinales, das die Wiener mit 45:26 für sich entschieden. Von bisher elf Finalduellen gewannen die Vikings sieben.

Ergebnis AFL-Halbfinale: Vikings Vienna - Graz Giants 35:21