Erst im Juni feierte der SVVW (Sportverein Volksheim Waidmannsdorf) sein 50-jährigen Bestehen und erhielt aus diesem Anlass auch das Stadtwappen von Bürgermeister Christian Scheider. Die sportlichen Erfolgsjahre des Klagenfurter Traditionsvereins sind allerdings längst vorüber, mittlerweile ist man „nur“ in der steirischen und Kärntner Landesliga vertreten - mit Erfolg.



Letzte Saison feierten die Klagenfurter ohne eine einzige Niederlage den steirischen und auch den heimischen Meistertitel. „Unser Team hat definitiv die Qualität eines Zweitligisten. Wir haben viele Spieler, die in ihrer Karriere sogar in der HLA gespielt haben. Leider haben sie keine Ambitionen in der HLA Challenge anzutreten, der Aufwand ist ihnen zu groß“, erklärt Obmann Christian Kletz.



Dennoch wartet auf das Team im ÖHB-Cup ein Gegner auf höchstem Niveau. Am Samstag gastiert niemand geringerer als HLA-Meister West-Wien in der Ballspielhalle St. Ruprecht (18 Uhr). „Es ist für uns das Spiel des Jahres. Vor allem im Hinblick auf Sponsoren und zusätzlichen Zuschauereinnahmen. Aber wir wollen natürlich auch versuchen, sportlich lange mit dem regierenden Meister mitzuhalten“, so Kletz, der auf zahlreiche Unterstützung hofft.



Langfristiges Ziel des SVVW bleibt zumindest die Teilnahme in der HLA-Challenge, denn über fehlenden Nachwuchs kann man sich nicht beklagen. In ein paar Jahren steht auch eine Kooperation mit dem SC Ferlach im Raum, um Talente an die HLA heranzuführen.