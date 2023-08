Schlag auf Schlag geht es im Augenblick für den SC kelag Ferlach. Testspielgegner vor heimischer Kulisse ist am Freitag (19 Uhr) das slowenische Team von RK Skofja Loka. „Die ersten drei Vorbereitungswochen laufen echt gut. Wir haben zum Glück so gut wie keine Verletzte, was kein unwesentlicher Faktor ist“, verdeutlicht Keeper und Kapitän Florian Strießnig.