Runderneuerte HSG Bärnbach-Köflach startet gegen Kuwait in die Vorbereitung

Mit einem runderneuerten Kader nimmt die Handballspielgemeinschaft Bärnbach-Köflach die Saisonvorbereitung in Angriff. Am Freitag, dem 28. Juli, um 18 Uhr findet das erste Testspiel in Bärnbach gegen Kuwait statt.