Das große Volleyball-Fest in der steirischen Landeshauptstadt, es ist nicht mit einem Happy End für Österreich zu Ende gegangen.

Im Sportpark Graz duellierten sich die österreichischen Frauen mit jenen aus Estland um den Aufstieg in die Golden League. Und der erste Satz, er hatte alles zu bieten, was den Sport ausmacht. Das Team von Trainer Roland Schwab begann die Partie mit einer komfortablen Führung, baute diese auch immer wieder aus - bis es so richtig spannend wurde. Die ersten Satzbälle konnten die Österreicherinnen nicht verwerten, das Team aus dem Baltikum kam zurück. Und dann ging der erste Satz doch an Österreich - und zwar mit einem atemberaubenden 33:31. Die 700 Fans in der Halle hielt es nicht auf ihren Sitzplätzen.

So aufregend der Beginn der Partie war, so unspektakuläre verlief das Spiel aus österreichischer Sicht im zweiten Satz. Plötzlich gelang nichts mehr, lediglich elf Punkte konnten Nina Nesimovic und Co. erzielen und mussten so den Satzausgleich hinnehmen. Genau umgekehrt ging es dann im dritten Satz zur Sache. Die Österreicherinnen zogen schnell davon, ließen nur 13 Punkte zu und gingen mit einem großen Vorteil in die heiße Phase der Partie. Aber: Dieses so verrückte Endspiel wurde nicht weniger verrückt. Satz vier dominierten wieder die Gäste aus Estland, hielten die Österreicher auf zwölf Punkte und so musste ein alles entscheidender, fünfter Satz her. In diesem behielt Estland die Nerven, setzte sich schnell ab - die Gastgeberinnen kamen wieder zurück, und doch jubelten am Ende die sieben mitgereisten Fans aus dem Baltikum über den 15:12-Erfolg im fünften Satz und damit über den Aufstieg.