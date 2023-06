Bei den European Games in Polen streben Kärntens Aushängeschilder persönliche Höchstleistungen und Topresultate an. Insgesamt stehen 29 Sportarten bzw. Disziplinen auf dem Programm – in 19 geht es um direkte Plätze für die Olympischen Spiele in Paris oder wertvolle Punkte für das Ranking, in zwölf werden zudem "echte" EM-Titel vergeben.