Ihre sportliche Karriere hat es in sich. Nur wenige können vermutlich von sich behaupten, dass sie so gut wie alle Höhen und Tiefen miterlebt haben. Katharina Holzer fällt in diese Kategorie. 2019 feierte die Kärntnerin mit RC Cannes den französischen Volleyballmeistertitel, anschließend spielte sie in Italien, ehe die 24-Jährige verriet, dass sie mit Taubheitsgefühlen in den Fingern zu kämpfen hat.