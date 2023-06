Der Name alleine verrät: Die Silver League, sie ist noch nicht die größte Bühne im Volleyballsport. Aber sie ist die Plattform, die Österreichs Nationalteams nutzen wollen, um in die höhere Kategorie, die Golden League, aufzusteigen.

Gelingen soll dieses Unterfangen in der steirischen Landeshauptstadt. Am 24. und 25. Mai findet im Sportpark Graz das Final-Four-Turnier der Frauen statt. Österreich trifft dabei am Samstag (20.15 Uhr) im Halbfinale entweder auf Montenegro oder Portugal. Im zweiten Halbfinalduell (15 Uhr) treffen Estland und Montenegro oder Portugal aufeinander.

Und mittlerweile ist auch klar: Österreichs Männer spielen ebenfalls in Graz. Am 24. Juni trifft die rot-weiß-rote Auswahl im Halbfinale der Silver League auf Lettland (17.35 Uhr). Das Finale würde aber nicht in der Steiermark in Szene gehen.

Passend zum Volleyballspektakel feiert der Österreichische Volleyballverband (ÖVV) im Anschluss an die Samstagspartien im Sportpark auch noch das 70-Jahr-Jubiläum. "Es ist der Volleyballevent des Jahres, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Mit der Ergänzung des Herren-Halbfinales in das Final-Four-Programm ist ein sensationeller Coup gelungen. Die Fans bekommen am Samstag doppelte Österreich-Power für das gleiche Geld. Dazu gibt es ein attraktives Rahmenprogramm", freut sich ÖVV-Generalsekretär Philipp Seel.

Der Sonntag steht dann im Zeichen der Frauenfinalspiele. Um 17.30 Uhr findet das Spiel um Platz drei statt, um 20.15 Uhr geht es im Finale um ein Ticket in der Golden League.