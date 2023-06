Täglich drei Liter Cola, kein Interesse an Sport und nicht eine Liegestütze war im Bereich des Möglichen. In der Kindheit vom frisch gebackenen NBA-Champion Nikola Jokić zeichnete sich keinesfalls ab, dass der 28-jährige Serbe einmal in die Riege der weltbesten Basketballer aufsteigen würde. Seit Dienstag ist er auf dem Olymp angekommen, führte die Denver Nuggets mit 28 Punkten und 16 Rebounds zum vierten Finalsieg über Miami, stemmte nach dem 94:89 erstmals in der Geschichte des Klubs den Pokal.