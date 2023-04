Die Füchse von Bruck und Trofaiach stehen im Finale des Cups. Der größte Erfolg in der gemeinsamen Klubgeschichte ist zum Greifen nahe. Am Samstag stehen die Obersteirer Hard im Endspiel ab 17.50 Uhr (ORF Sport+ live) in der Südstadt gegenüber. Dabei war vor dem kollektiven Jubel das Unverständnis in den Reihen der Obersteirer groß: Eine kuriose Rote Karte nach Intervention des Tischschiedsrichters kostete die Füchse im Halbfinale einen ihrer Hauptprotagonisten gegen Margareten. Kurz nach einem Tor der Füchse musste Raul Santos vom Feld. Die Karte bleibt für das Finale allerdings ohne Folgen.