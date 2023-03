Fünf Jahre lang hat Johanna Maresch in Klosterneuburg gespielt. Die 27-Jährige Basketballerin von UBI Graz kennt die Finalgegnerinnen von UBI Graz also bestens, gesteht aber, dass die große Zeit der "Duchess" ("Herzoginnen") nach ihrer Rückkehr nach Graz im Jahr 2019 begonnen hat. "Eine große Rolle für die Dominanz der Klosterneuburgerinnen kommt der Familie Zderadicka zu. Die drei Schwestern Lisa, Anja und Pia sowie Trainer Franz sind absolute Leistungsträger. Sie kennen die Liga in- und auswendig." 2019 hatte noch UBI Graz den Meistertitel geholt - seither ging jeder mögliche Titel in der Liga und im Cup an die Niederösterreicherinnen. "Sie spielen extrem aggressiv, defensiv wie offensiv. Damit hatten wir auch zu kämpfen", gibt Maresch zu.