Nach mehr als sechs Jahren Bühnen-Auszeit wird Rihanna bei der Halbzeitshow des Super Bowl in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Comeback geben. In einer Pressekonferenz erzählte die Sängerin nun über die Planungen für den großen Auftritt - auch wenn sie viele Fragen unbeantwortet ließ. "Die Bühne beim Super Bowl ist die größte überhaupt. Natürlich ist man da ehrfürchtig – gerade, wenn man so lange nicht aufgetreten ist", sagt sie.

Was Rihanna jedoch schon verriet: Die Show wird 13 Minuten dauern und ihre gesamte Karriere abbilden, die mit ihrem 2005 veröffentlichten internationalen Hit "Pon de Replay" begann. Insgesamt gab es 39 unterschiedliche Abläufe und Setlists für den Auftritt in der Halbzeitshow - die Fans dürfen sich also überraschen lassen.

Ebenso bleibt offen, ob und welche Stargäste an ihrer Seite performen werden. Denn traditionellerweise holen sich die Hauptacts meist noch Gaststars auf die Bühne. Die Spekulationen reichen dabei heuer von Jay-Z und Drake über Calvin Harris bis zu Rihannas Freund und Vater ihres Kindes, ASAP Rocky.

Vor dem Spiel wird übrigens Countrysänger Chris Stapleton die US-Nationalhymne performen, davor wird "America the Beautiful" von Babyface gesungen.