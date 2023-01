Einen bitteren Beigeschmack hatte das Auswärtsspiel bei Handball Tirol in Schwaz im Rahmen des Cupbewerbs für die Handballer der HSG Bärnbach-Köflach am Samstag. Zwar besiegten die Weststeirer auswärts den Tabellenführer der HLA Challenge mit 17:29 und stiegen ins Cup-Viertelfinale auf. Allerdings kam nach Spielschluss mitten in den Jubel der Schock: Unbekannte hatten während des Cupspiels in die Kabine eingebrochen und Mobiltelefone, Bargeld und Ausweise gestohlen.