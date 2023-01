Zu behaupten, St. Pölten ist heute um 19 Uhr in Kapfenberg "zu Gast", ist eigentlich nur die halbe Wahrheit. Denn mit Trainer Mike Coffin steht bei den Niederösterreichern jemand an der Seitenlinie, der seinen Lebensmittelpunkt nach Kapfenberg verlegt hat. Zwischen 2017 und 2022 trainierte Coffin die Bulls und holte mit ihnen zwei Meister-, drei Cup- und einen Supercuptitel in das Mürztal. 2022 kam es zwar zur Trennung - doch Coffin hat mit seiner Familie in Kapfenberg eine Heimat gefunden. "Wir sind glücklich in Kapfenberg und bleiben hier. Ich pendle, so ist das Sportlerleben halt", sagt Coffin.