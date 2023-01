Eine traurige Nachricht schockt Football-Amerika. Georgias 20-jähriger Offensive-Lineman Devin Willock und die 24-jährige Chandler LeCroy, die dem Trainerstab angehört hatte, wurden am frühen Sonntag bei einem Autounfall getötet. Und das nur wenige Stunden, nachdem die Bulldogs ihre zweite nationale Meisterschaft in Folge gefeiert hatten.

Zwei weitere Mitglieder Teams wurden bei dem Unfall nahe dem Campus verletzt. Sie wurden nicht sofort identifiziert, aber beide sollen in einem stabilen Zustand sein. Der Unfall mit einem anderen Fahrzeug ereignete sich laut Polizeibehörde gegen 2.45 Uhr morgens. Der 20-jährige Willock wurde noch am Unfallort für tot erklärt. Chandler LeCroy, die das Fahrzeug gelenkt hatte, wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie ihren Verletzungen erlag.

Am Samstag hatte Georgia noch seinen 65:7-Sieg gegen TCU (Texas Christian University) im Endspiel um die Meisterschaft mit einer Parade durch die Stadt und einer Zeremonie im Sanford Stadium gefeiert. Nur zwei Stunden nach Ende der Feierlichkeiten kam es zum tragischen Unfall.

„Wir sind alle untröstlich und am Boden zerstört über den Verlust von Devin Willock und Chandler LeCroy“, sagte Georgias Trainer Kirby Smart in einer Erklärung. „Devin war in jeder Hinsicht ein herausragender junger Mann. Er lächelte immer, war ein großartiger Teamkollege und es war eine Freude, ihn zu trainieren. Chandler war ein wertvolles Mitglied unseres Fußballteams und hat jeden Tag eine unglaubliche Einstellung und Energie mitgebracht. Wir trauern mit ihren Familien um diesen tragischen Verlust und werden sie auf jede erdenkliche Weise unterstützen.“

Die Polizei teilte mit, dass der Vorfall noch untersucht und werde. Ein Ergebnis werde erst in den nächsten Tagen erwartet.