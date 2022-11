Die Leidenschaft zum Basketball entdeckte er untypisch: „Ich habe mir bei einer USA-Reise ein uraltes Computerspiel um fünf Dollar gekauft. Das hat mir getaugt und danach bin ich in den Europapark spielen gegangen – so nahm alles seinen Lauf“, erzählt Lukas Simoner, der am Donnerstag im Basketball-EM-Qualifikationsspiel gegen Großmacht Kroatien sein Debüt feiern könnte. Die ersten Vorbereitungstage absolvierte das Team in Wien, ehe der Tross am Mittwoch nach Graz, zum eigentlichen Schauplatz, aufbrach.