Das Projekt, dem sich der Handball-Verein Bruck/Trofaiach Füchse verschrieben hat, ist ein ambitioniertes. Im Rahmen des "Future Mobility Concepts" wurden in einem ersten Schritt Mobilitätskosten und CO2-Emissionen von über 200 Vereinsmitgliedern in einem Jahr empirisch erfasst und ausgewertet. Die Ergebnisse sind teils ernüchternd: 146 Tonnen CO2 wurden an 225 Trainingstagen emittiert, dabei sind Kosten von 450.000 Euro entstanden.