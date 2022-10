So sensationell sich Österreichs Football-Nationalteam beim 35:7-Sieg im Rahmen der Europameisterschaft gegen Frankreich präsentierte, so aufgebracht und wütend war Headcoach Max Sommer nach der Partie. Die Leistung seines Teams hatte damit aber nichts zu tun, überschüttete der Teamchef vor allem seine Defensive mit Lob. "Sie haben keinen einzigen Touchdown zugelassen, das war unglaublich stark", erklärte der Steirer. Generell sei das Nationalteam derzeit auf einem sehr hohen Level: "Für diese kurze Vorbereitung war es eine beeindruckende Leistung. Wir haben uns gewünscht, dass alles funktioniert. Trotzdem war mit so einem Auftritt nicht zu rechnen."