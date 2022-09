Es war eines der absoluten Hammerduelle in der National Football League am Sonntag. Mit den Miami Dolphins und Buffalo Bills trafen zwei bis dato ungeschlagene Teams aufeinander und schenkten sich dabei nichts.

Am Ende kam es durchaus zu einer kleinen Überraschung. Die Delfine aus Florida siegten trotz eines angeschlagenen Tua Tagovailoa auf der Quarterback-Position mit 21:19. Für die Bills ein herber Rückschlag galt das Team auf Buffalo bei vielen Experten bis dahin als kompletteste Mannschaft in der NFL.

Für Aufsehen sorgte dabei aber nicht etwa ein Touchdown, Pass, Catch oder Lauf, vielmehr steht derzeit ein Punt im Mittelpunkt vieler Diskussionen. Dolphins-Punter Thomas Morstead schoss in der eigenen Endzone dem Vorblocker Trent Sherfield an den Allerwertesten. Der Ball flog somit hinten aus der Endzone, was den Bills ein Safety und zwei Punkte einbrachte. Das große Comeback blieb Sekunden vor dem Ende dann aber aus.