Gute Gene helfen. Fynn Schott ist mit 16 Jahren zwei Meter und zwei Zentimeter groß. „Meine Eltern sind auch nicht klein“, sagt der Fürstenfelder. Dass der Schüler eines der größten Basketball-Talente Österreichs ist, steht außer Zweifel.

Mit 16 war er fixer Bestandteil der Fürstenfelder Aufstiegsmannschaft und durfte an der Seite von NBA-Superstar Jakob Pöltl auch für Österreichs A-Nationalteam spielen – als jüngster Nationalspieler aller Zeiten. „Ich bin als Spieler im vergangenen Jahr gewachsen“, sagt Schott.

Sein Weg ist klar: Diese Saison wird er definitiv noch in Fürstenfeld spielen, „dann lasse ich mich überraschen“. Dann ist das Ziel die NBA, die beste Basketball-Liga der Welt. „Man muss als Basketballer nicht dieses Ziel haben. Aber ich versuche so weit zu kommen wie möglich“, sagt Schott. Lieblingsverein in Amerika hat er keinen.