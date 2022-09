Bei den am Freitag startenden Beachvolleyball-Staatsmeisterschaften in Baden fehlen mit Moritz Pristauz und Martin Ermacora zwei absolute Asse des ÖVV. Während Ermacora mit einer Verletzung zu kämpfen hat, ist der Grund für das Fernbleiben von Pristauz ein viel schönerer.

Wie der Steirer am Donnerstag auf seinen Social-Media-Kanälen postete, wurden Pristauz und seine Freundin Oda Ulveseth, die ebenfalls professionell Beachvolleyballerin ist, zum ersten Mal Eltern. Tochter Emilie erblickte das Licht der Welt. "Welcome to our family, Emilie", steht unter dem Beitrag zu lesen.