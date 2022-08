Erleichtert war Katharina Holzer nach dem dritten Platz beim Future Challenger auf der Pro World Tour in Budapest mit Partnerin Franziska Friedl. „Es war ein Podestplatz für den Kopf und für das Ranking“, zeigte sich die Keutschacherin erleichtert. Denn die letzten Wochen waren frustrierend für das Duo, da sie bei den diversen internationalen Events ständig in der Qualifikation gescheitert sind. In Budapest lief es für Friedl/Holzer ab dem ersten Qualimatch optimal, der Siegeslauf wurde erst im Halbfinale gestoppt. Im Spiel um Platz drei bezwangen die Österreicherinnen die Tschechinnen mit 2:0. „Jetzt werden wir eine Woche in Klagenfurt trainieren, danach wartet das Future-Event in Baden, da sind wir fix im Hauptbewerb“, freut sich Holzer.