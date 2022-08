Mit der Fusion der beiden Handballvereine aus Bruck und Trofaiach sorgten die nunmehrigen BT-Füchse im Jahr 2020 für Aufsehen, auf den Aufstieg 2021 soll in der neuen Saison nun der nächste Meilenstein folgen. "Unser Ziel ist das Viertelfinale, zumal wir in der Vorsaison an Erfahrung dazugewonnen haben", sagt Trainer Benjamin Teras. Dass er das zweite Jahr in Folge in der Obersteiermark auf der Trainerbank Platz nehmen darf, sieht Teras als Bestätigung, "dass die letzte Saison nicht so schlecht war". Dennoch wollten die Füchse in der am 3. September beginnenden Saison den nächsten Schritt setzen, peilen den Status als steirische Nummer eins ein und haben auf dem Transfermarkt mehrfach zugeschlagen.