Nach den Frauen haben auch die österreichischen Beach-Volleyballer beim europäischen Nations Cup in Wien über den Umweg Zwischenrunde das Halbfinale erreicht. Martin Ermacora/Moritz Pristauz und Robin Seidl/Philipp Waller besiegten Polen am Freitag bei großer Hitze im erneut vollen Stadion am Heumarkt 2:0. Im Halbfinale am Samstag treffen sie auf Italien. Das andere Semifinale des neuen Acht-Nationen-Turniers bestreiten Norwegen und die Niederlande.

Die ÖVV-Frauen hatten bereits am Donnerstag die Runde der letzten vier erreicht, sie bekommen es am Freitagabend mit Deutschland zu tun. Ihre männlichen Kollegen gaben Polen nicht zuletzt dank starker Blockleistungen von Ermacora und Seidl das Nachsehen.

Ermacora und Pristauz fertigten Piotr Kantor/Maciej Rudol vor erneut fast 3.000 Fans zunächst unerwartet klar mit 2:0 (16,11) ab. "Es freut mich sehr, dass wir unter Druck eines unserer bisher besten Spiele gezeigt haben", jubelte Ermacora, der die Polen am Netz mehrfach zur Verzweiflung gebracht hatte.

Im zweiten Match ging es viel enger zu. Robin Seidl/Philipp Waller bezwangen Bartosz Losiak/Michal Bryl aber schließlich 2:1 (25,-19,14). Den Matchball verwertete Seidl für den Tag bezeichnend mit einem erfolgreichen Block. Er wollte den Erfolg aber nicht nur auf die erfolgreiche Arbeit am Netz reduziert wissen. "Gegen ein solches Team muss alles passen. Wenn auf diesem Level nicht alle Bereiche funktionieren, dann kannst du nicht gewinnen", betonte der Kärntner. Dank perfekter Harmonie mit dem Publikum freue er sich schon sehr auf das Duell mit den Italienern, denen man in dieser Saison noch nie gegenübergestanden ist.