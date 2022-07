"Unglaublich", fassen Ronja und Dorina Klinger zusammen, was beim Future-Turnier der World Tour in Ios gerade passiert ist. Erstmals haben die beiden Steirerinnen ein Beachvolleyball-Turnier auf der World Tour gewonnen. "Eindeutig der größte Erfolg unserer Karriere", sagt Ronja. Medaillen hat das Duo schon ein paar zu Hause, "aber Gold ist Gold". Und die beiden mussten hart dafür kämpfen: Semifinale und Finale gingen über drei Sätze – bei brütender Hitze und böigem Wind. "Das war fast eine andere Sportart, so windig war es", sagt Ronja. Psychisch und physisch war das Wochenende fordernd – die Genugtuung dafür umso größer.

"Es ist unglaublich, wie viel wir investieren. Jede Zelle unseres Körpers will an die Weltspitze." Der Plan der Klingers ist klar: Olympia 2024 als Teilnehmer, Olympia 2028 als Medaillengewinner. "Das haben wir im Familienrat so beschlossen", lacht Ronja. "Die Eltern wissen Bescheid."

Ungewiss ist, ob die beiden nächste Woche beim Pro 160 am Grazer Murbeach spielen werden. Dorina wurde im Herbst an der Schulter operiert. "Im August wollen wir topfit sein, vielleicht lassen wir Graz aus", sagt sie. Kurios: Die Finalgegnerinnen der Klingers, Tajda Lovšin und Tjaša Kotnik aus Slowenien, sind mit Wildcard dabei.