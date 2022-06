Mit 16 Jahren war der Fürstenfelder Fynn Schott Leistungsträger in der Aufstiegsmannschaft der Fürstenfeld Panthers. Jetzt hat es der Steirer - wie Kapfenbergs David Vötsch - sogar in den Nationalteamkader geschafft und spielt gemeinsam mit Jakob Pöltl und Co. um das EM-Ticket. "Eine Riesenehre", sagt der 16-Jährige. Beim Pre-Camp hat der waschechte Fürstenfelder Teamchef Raoul Körner überzeugt. "Ich hatte nie das Gefühl, dass es reichen wird. Umso größer war dann die Freude, dass ich dabei bin."