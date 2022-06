Die Planungen für die kommende Saison laufen bei den steirischen Volleyballern bereits voll an. Wie der UVC Graz am Mittwoch bekannt gab, übernimmt Zoltan Mozer das Traineramt bei den Männern mit kommender Saison. Der langjährige Co-Trainer von Robert Koch soll die Mannschaft auf Erfolgskurs bringen. "Wir wollten Mozi von Beginn an als Trainer haben, aber leider gab es ein paar Faktoren, die am Anfang einem Engagement im Wege standen. Jetzt konnten wir mithilfe der Sportunion Steiermark alles klären und freuen uns, dass Zoltan Mozer der neue Headcoach ist. Er ist der perfekte Kandidat, um die junge Truppe zu formen", erklärte Manager Frederick Laure.

Mittelblocker David Reiter bleibt in der steirischen Landeshauptstadt, ebenso wie die Außenangreifer Michael Ladner und Julian Zagar. Julian Zehner übernimmt die Rolle des Liberos. Dafür gibt es mit Lorenz Rössl einen namhaften Abgang. Der 29-Jährige spielte seit 2016 für den UVC und entwickelte sich auf der Diagonalposition zu einer absoluten Stütze. In Zukunft wird er das beim VBC Weiz versuchen. "Unterschrieben ist noch nichts, wir haben aber eine mündliche Vereinbarung. Er ist natürlich ein Top-Spieler und eine echte Verstärkung für uns", so Weiz-Präsident Gernot Schoberer.

Bei den Grazern holte man auf der Diagonalposition dafür prompt Ersatz. Mit Anes Perezic wechselt ein 21-jähriges Talent aus der Schweiz in die Steiermark. Auch Benedikt Sablatnig (17) von Wörther-See-Löwen Klagenfurt spielt in Zukunft beim UVC.