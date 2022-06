Die Olympischen Spiele haben 1960 dort stattgefunden, die Fußball-Weltmeisterschaft 1990 ebenfalls. Und heuer sind die Beachvolleyballerinnen und Beachvolleyballer an der Reihe. Ab Freitag findet die WM im Foro Italico, einem Sportkomplex in Rom, statt. "Das ist ein richtig geiles Stadion", sagt Moritz Pristauz. Er geht mit Martin Ermacora in das Turnier. "Wir freuen uns sehr darauf. Es ist die erste WM, für die wir uns über die Punkteliste qualifiziert haben, das bestätigt die Leistungen der letzten Monate." Aber nicht nur der Grazer, auch der Feldbacher Philipp Waller (mit Robin Seidl) freut sich auf die WM. Die Tage vor der Abreise waren aber mit Stress verbunden. "Wir sind erst am Sonntag vom Turnier in Lettland zurückgekommen, dann habe ich einmal drei Trommeln Wäsche waschen müssen. Und die dann in einer kleinen Wohnung trocken zu bekommen... Ich hab' gar nicht mehr gewusst, wo ich das alles aufhängen soll", sagt der "Zauberlehrling", wie er genannt wird und lacht.