Volleyball-Vizemeister Aich/Dob hat Ungarns Teamkapitän Alpar Szabo verpflichtet. Der 31-jährige Mittelblocker war außer in seiner Heimat bei Clubs in Belgien, Finnland und Deutschland aktiv. "So einen Spieler nach Österreich zu bekommen, ist schon etwas Besonderes", meinte Aich/Dob-Sportdirektor Martin Micheu per Aussendung. Zuletzt hatten die Kärntner das Engagement des 27-jährigen kroatischen Aufspielers Nikola Scerbakov vermeldet. Eine weitere Verpflichtung soll folgen.