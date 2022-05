NFL-Superstar Tom Brady wird nach Abschluss seiner American-Football-Karriere TV-Experte beim US-Fernsehsender Fox Sports. Wie das in Los Angeles ansässige Medienunternehmen am Dienstag mitteilte, soll der 44-jährige Quarterback der Tampa Bay Buccaneers das Team als Chef-Analytiker verstärken. Laut der New York Post erhält Brady einen Zehnjahresvertrag über 375 Millionen US-Dollar. Damit wird sein Jahressalär höher sein als derzeit bei den Buccaneers.

Brady hatte erst Mitte März nach nur 40 Tagen seinen Rücktritt erklärt und bekannt gegeben, noch eine Saison bei den "Bucs" in der NFL zu spielen. Mit sieben Super-Bowl-Siegen ist Brady der erfolgreichste Profi der NFL-Geschichte. Mit den Buccaneers hatte er 2021 die Meisterschaft gewonnen.