In den steirischen Handball-Hallen gehen langsam die Lichter aus. HIB Graz und die Bruck/Trofaiach Füchse bestreiten im heutigen Derby (19 Uhr) ihr letztes Saisonspiel (19 Uhr), Bärnbach/Köflach und das Herren-Team der Füchse hingegen spielen darum, dass ihr Licht im Handball-Oberhaus nicht endgültig abgedreht wird (19 Uhr). In Graz geht es um das Prestige, in Köflach um den bitteren Abstiegskampf.