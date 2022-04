Es war am Ende das sprichwörtliche "Brett", das die HSG Graz im ersten Spiel des HLA-Viertelfinales in Wien kassierte. Im fünften Wiener Gemeindebezirk schlitterten die Grazer in ein 21:37. Dementsprechend war auf der Heimreise auch die Stille im Bus – gespenstisch. "Wozu soll ich da draufhauen, wenn die Burschen eh schon deprimiert sind?", fragt Trainer Rene Kramer und verzichtete auf eine Kabinenpredigt. "Alle hatten sich viel vorgenommen, vielleicht haben manche zu viel gewollt, zu viel agiert." Vor allem in der ersten Hälfte habe seine Mannschaft falsche Entscheidungen getroffen. Gezaubert wurde von den Fivers an diesem Abend keineswegs. "Sie haben nichts gemacht, was wir nicht vorher wussten – aber wir haben ihnen voll in die Karten gespielt." Kramer entschied sich nach klarem Rückstand bald, den Bankspielern Einsatzminuten zu geben.