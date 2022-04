Es war nicht der Mut der Verzweiflung, sondern der Mut einer entschlossenen Mannschaft, mit dem die HSG Graz in das zweite Spiel des Viertelfinales gegen die Fivers gegangen sind. Die Mannschaft von Trainer Rene Kramer hatte die kapitale 21:37-Niederlage aus dem ersten Spiel abgeschüttelt und unter den Augen von Teamchef Ales Pajovic und Graz-Legende Sandor Vaas den Margaretenern einen tollen Kampf geliefert. In der 40. Minute glich Christian Hallmann am Kreis noch zum 21:21 aus, doch kleine Unachtsamkeiten halfen den Wienern auf ihrem Weg zum Sieg.