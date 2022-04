Es war am Ende das sprichwörtliche "Brett", das die HSG Graz im ersten Spiel des HLA-Viertelfinales in Wien kassierte. Im fünften Wiener Gemeindebezirk schlitterten die Grazer in ein 21:37. Dementsprechend war auf der Heimreise auch die Stille im Bus – gespenstisch. "Wozu soll ich da draufhauen, wenn die Burschen eh schon deprimiert sind?", fragt Trainer Rene Kramer und verzichtete auf eine Kabinenpredigt. "Alle hatten sich viel vorgenommen, vielleicht haben manche zu viel gewollt, zu viel agiert." Vor allem in der ersten Hälfte habe seine Mannschaft falsche Entscheidungen getroffen. Gezaubert wurde von den Fivers an diesem Abend keineswegs. "Sie haben nichts gemacht, was wir nicht vorher wussten – aber wir haben ihnen voll in die Karten gespielt." Kramer entschied sich nach klarem Rückstand bald, den Bankspielern Einsatzminuten zu geben.

Vor dem heutigen zweiten Spiel (18.30 Uhr) der Serie stehen die Grazer mit dem Rücken zur Wand – mit einem Sieg haben die Fivers die "Best of three"-Serie gewonnen. Wie bitter solche Abreibungen sind, weiß Kramer. Ebenso, dass es wichtig ist, wieder aufzustehen und zu kämpfen. "Ich habe selbst mit Graz einmal in Bruck 9:32 verloren – in meiner Heimatstadt! Am liebsten wäre ich durch die Kanalisation heimgegangen", sagt er, "aber in solchen Situationen zeigt sich, wer Moral hat." Die sei in seinem Team vorhanden: "Ich habe nicht das Gefühl, dass es einen Einzigen gibt, der nicht hundertprozentig will – im Gegenteil."

Bei Gegner Wien gab es nach dem Sieg einen bitteren Aderlass: Im Raiffeisen Sportpark fehlen Markus Kolar, Max Riede und wohl auch noch Thomas Seidl neben den Langzeitverletzten Fabian Glätzl und Herbert Jonas.