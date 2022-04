Mit dem Auswärtsspiel in Margareten startet die HSG Graz in die Viertelfinalserie der Handball Liga Austria. Christian Hallmann weiß: "Seit ich Handball spiele, spielen die Fivers gleich: schnell!" Ob der Graz-Spieler recht behält, sehen Sie am Samstag ab 20.15 Uhr im Livestream der Kleinen Zeitung.