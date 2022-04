Bereits vor der Best-of-Seven-Finalserie schob Martin Micheu die Favoritenrolle Union Waldviertel zu. Dass die Niederösterreicher dieser in den ersten zwei Spielen auch völlig gerecht wurden, hätte sich der Sportdirektor von Aich/Dob aber wohl nicht gedacht. Nach der 1:3-Heimniederlage am Sonntag liegt sein Team in der Serie bereits mit 0:2 zurück, benötigt nun am Donnerstag in Niederösterreich dringend einen Sieg, um das Finale noch einmal spannend zu gestalten.



Wie bereits in Spiel eins verschliefen die Bleiburger die ersten zwei Sätze, kamen erst danach besser ins Spiel. „Es ist mir immer noch unerklärlich, warum die Mannschaft dermaßen gehemmt begann. Und das trotz einer Heimkulisse fast wie vor der Pandemie“, schüttelt Micheu den Kopf und merkt an: „Uns fehlt schon die ganze Saison lang die Konstanz. Nach ein, zwei Fehlern zerfallen wir regelrecht.“ Nach dem Gewinn von Satz drei lag man im vierten Satz schon mit 18:16 vorne und plötzlich riss erneut der Faden.



„In den ersten zwei Sätzen waren wir im Angriff überhaupt nicht da, haben lange gebraucht, bis wir die Aufschläge gebracht haben. Im dritten ist es uns dann gelungen, aber es hat halt nicht gereicht. Wir müssen diese Niederlage schnell wegstecken“, resümierte Mittelblock Nicolai Grabmüller nach der zweiten Niederlage.



Micheu ortet das Problem vor allem im mentalen Bereich und zweifelt nicht an den Fähigkeiten seiner Spieler. Zu diesem Zweck werden in den nächsten Tagen viele Einzelgespräche geführt werden. „Wir haben in beiden Spielen gesehen, dass wir sie schlagen können. Dafür dürfen wir uns aber keine Totalausfälle, wie in den ersten beiden Sätzen, leisten.“



Mehr denn je steht Aich/Dob vor dem dritten Duell unter Druck, der Sportdirektor sieht die Situation jedoch gelassen, glaubt noch an sein Team: „Ein Profi muss mit dem Druck umgehen können. Ich bin mir sicher, dass wir am Donnerstag alles probieren werden, um zu gewinnen. Die Mannschaft weiß, dass ein Sieg die Serie schnell drehen kann. Sie muss aber auch davon überzeugt sein.“

Bereits am Mittwoch brechen die Bleiburger ins Waldviertel auf, wollen sich optimal auf das wohl schon vorentscheidende dritte Duell vorbereiten.