"Es hat die Qualität gesteigert, bringt ein höheres Level mit und hat großes Potenzial. Durch die starken slowenischen Klubs können wir uns selbst weiterentwickeln“, zeigt sich VSV-Stürmer Timo Schmid über die Internationale Floorball Liga (IFL) begeistert. Aufgrund der letzten Jahre haben die Adler, aktuell auf Rang drei in der IFL-Tabelle, ihre Ansprüche heuer wieder nach oben geschraubt. „Wir gehen auf den IFL- sowie den österreichischen Titel los“, so die Kampfansage des Topscorers der Villacher, die am Samstag (17 Uhr) vor heimischer Kulisse auf Polanska Banda treffen.

Bei Liga-Konkurrent KAC läuft der Motor noch nicht auf Hochtouren. Spezielle Umstellungen im taktischen Bereich sowie ein regelrechter Verletzungsteufel sorgen für Stirnfalten: „Wir haben einiges im System verändert und sind noch immer in diesem Prozess. Es greift immer mehr, aber es braucht Zeit. Dazu kommen stets Ausfälle von wichtigen Stammspielern. Das macht es schwierig, da das Niveau hoch ist. Der neue Liga-Modus an sich ist ein enorm positiver Schritt“, verrät KAC-Center Andreas Pfeifer. Mit dem ehemaligen finnischen Nationalteamspieler Kari-Matti Ratsula haben sie einen Fachmann als Coach in ihren Reihen, der auf der einen Seite hohe Anforderungen stellt und zugleich als Vorbild fungiert.

Beide wollen den österreichischen Meistertitel

Um das IFL-Play-off (Top 4) Anfang Februar zu erreichen, bedarf es am Samstag daheim (17) gegen Tabellenschlusslicht Borovnica definitiv drei Punkte, „ansonst wird es fast unmöglich“. Mit Dominik Mayrobnig und Martin Pfeifer fehlen dem Vizemeister allerdings erneut zwei Spitzenspieler. Die österreichische Meisterschaft wird im März entschieden und da wollen VSV und KAC um den Meistertitel mitreden.

