Die Boxwelt hat wohl kaum einen ungleicheren Kampf als den zwischen Seniesa Estrada und Miranda Adkins in Kalifornien gesehen - und schüttelt über die Veranstalter den Kopf.

Zwischen der 28-jährigen Seniesa Estrada, ihres Zeichens WBC-Königin, und der 42-jährigen Miranda Adkins, einer Ex-Kickboxerin mit lediglich fünf bisher absolvierten Boxkämpfen, sollte es um den WBC-Silverbelt im Halbfliegengewicht gehen.

Doch sieben Schläge in den ersten sieben Sekunden des Kampfes reichten für die schnellste Entscheidung in einem Frauenkampf überhaupt. Adkins wurde von ihrer wesentlich erfahreneren Gegnerin so überrumpelt und mit Schlägen eingedeckt, dass sie Verletzungen davontrug.

Der Kampf sorgte anschließend für Empörung und hätte laut zahlreicher Kommentatoren so nie von den Veranstaltern zusammengestellt werden dürfen. Boxsport-Journalist Dan Rafael schrieb etwa unmittelbar danach: „Ich habe viele Mismatches gesehen, aber dieser Frauenkampf war buchstäblich das Schlimmste, was es gibt. Estrada hat die arme Frau in 7 Sekunden brutal zusammengeschlagen.“