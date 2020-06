Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Luce Douady © Twitter

Die junge französische Sportkletterin Luce Douady ist nach Angaben des Weltverbandes (IFSC) bei einem Bergunfall tödlich verunglückt. Die erst 16-jährige Sportlerin war ein großes Talent und galt als Hoffnungsträgerin für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Douady kam am Sonntag beim Zustieg zu einer Kletterroute in der Nähe von Grenoble an einer exponierten Stelle zu Fall und stürzte ab.

Grand espoir de l'escalade, Luce Douady (16 ans) est morte lors d'une chute accidentelle https://t.co/i58EenI2RM pic.twitter.com/LDV1zpGL9V — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 15, 2020

Die Teenagerin war 2019 Junioren-Weltmeisterin in der Disziplin Bouldern und Dritte bei der Europameisterschaft der Elite-Athletinnen in der Disziplin Lead geworden.