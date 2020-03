In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Der Sport in Österreich steht still, darauf reagiert natürlich auch der ORF. Der Spartensender Sport+ sendet Konserven, Dokus und alte Fußballspiele, es gibt 250 Yoga-Magazine im Archiv - und es wird ein "Ilse Buck reloaded"-Programm überlegt.

Formel-1-Reporter Ernst Hausleitner ist in Quarantäne © GEPA pictures

Was zeigt ein Sportsender, wenn es keinen Sport mehr gibt? Im Fall des Spartensenders ORF Sport+ heißt das: Konserven, alte Fußballspiele a la Toni Polster gegen die DDR. Im Archiv am Küniglberg lagern auch 250 Ausgaben des "Yoga-Magazins". Und es wird auch überlegt, eine Art "Ilse Buck reloaded" einzuführen. Also ein Bewegungsmagazin für alle, die zu Hause sind, sich aber trotzdem nach Bewegung sehnen.