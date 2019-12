Bei seinem 4:3-Erfolg über Wladimir Sansonow begeisterte Daniel Habesohn in Chengdu mit einem hinter dem Rücken geschlagenen Rückhand-Punkteschlag.

Daniel Habesohn © GEPA pictures

Beim Weltcupfinale in chinesischen Chengdu musste sich Daniel Habesohn im Achtelfinale dem Lokalmatador und späteren Gesamtsieger Fan Zhendong mit 0:4 geschlagen geben. Der zweifache Doppel-Europameister, der dennoch positiv bilanzieren konnte, spielte sich aber bereits in der Vorrunde in die Herzen der Fans.

Denn bei seinem 4:3-Sieg über den weißrussischen Routinier und mehrfachen Ex-Europameister Wladimir Samsonow packte der Wiener einen hinter dem Rücken angebrachten Rückhand-Punkteschlag aus. Wie so etwas aussieht, sehen Sie im hier im Video: