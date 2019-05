Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) AP (Kirsty Wigglesworth)

Der Niederländer Rafael van der Vaart ging am vergangenen Wochenende bei den Denmark Open der British Darts Organisation (BDO) an den Start und spielte auch einen Tag später bei den Denmark Masters mit.

Seine allererste Partie bestritt van der Vaart gegen Thomas Andersen und gewann diese mit 4:2. In Runde zwei war für van der Vaart gegen Mogens Christensen mit einem 0:4 Endstation.

Bei den Denmark Masters hatte van der Vaart Glück bei der Auslosung und hatte in Runde eins ein Freilos, so kam es für den Niederländer gleich zu einem Duell mit dem dänischen Topspieler Per Laursen, der van der Vaart mit einem 4:0 keine Chance ließ. Laursen wird für Dänemark gemeinsam mit Niels Heinsoe beim World Cup of Darts an den Start gehen.

No wins for Rafael van der Vaart today as Per Laursen secures a comfortable 4-0 win.#bdo #darts #DenmarkMasters pic.twitter.com/NV9UNajp1J — Dansk Dart Union (@DanskDartUnion) 5. Mai 2019