Fechten Biro war eine Klasse für sich

Alexander Biro zeigte ein starkes Turnier in Klagenfurt © GEPA pictures

Seiner Favoritenrolle wurde Alexander Biro beim Alpen-Adria-Fechtturnier in Klagenfurt mehr als gerecht. In der Altersklasse Junioren hatte der Vizeeuropameister nur mit einem Gegner Probleme, ansonsten fegte der 17-Jährige die restliche Konkurrenz von der Planche.

Der Russe Aleksandr Glukhov hatte wohl Albträume in der Nacht, nachdem ihn der KAC-Athlet mit einer gewaltigen Packung aus dem Event warf. Biro siege mit 15:4. Kein Erbarmen zeigte der Gymnasiast mit seinem Vereinskollegen Florian Rankl, der immerhin zwei Treffer mehr bei der 6:15-Schlappe machen konnte. Im Halbfinale hingegen musste Biro seine ganze Klasse aufbringen, um am Ende gegen den Vorarlberger Michael Gstettner den 15:14-Sieg zu fixieren. Dafür war das Finale wieder eine recht klare Angelegenheit, da setzte sich der Kärntner gegen Fabian Bruckmüller aus Linz mit 15:6 durch. Platz sechs gab es für Saglain Safdar (KAC) und Rankl kam auf Rang acht.

Treibacher stark

Seine Altersklasse Jugend B konnte Marwin Kohlweg vom Fechtclub Treibach gewinnen. Für ihn war der Weg ins Finale eine recht klare Sache, erst im Endkampf forderte ihm der Italiener Giovanni Marzian beim 15:14 alles ab. Die Siegerehrungen nahm Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler vor.

