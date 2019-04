Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fünffacher Weltmeister Raymond van Barneveld © (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ)

Bereits vor einigen Tagen stand fest, dass die Top 16 der Pro Tour Order of Merit sich für das Darts-European Tour-Turnier in Graz/Premstätten angemeldet haben und damit ohne Qualifikation an den Start gehen können.

Konkret handelt es sich dabei um die Spieler Michael van Gerwen, Gerwyn Price, Ian White, Daryl Gurney, Adrian Lewis, Rob Cross, Mensur Suljovic, Peter Wright, Jonny Clayton, James Wade, Michael Smith, Dave Chisnall, Joe Cullen, Max Hopp, Ricky Evans und Darren Webster.

Gestern am Nachmittag/Abend stiegen im englischen Barnsley zwei Qualifikationsturniere. Zuerst jenes für britische, irische und australische Spieler mit Tour Card oder einer vorderen Challenge Tour-Platzierung. Insgesamt 18 Plätze wurden dabei vergeben. Überraschungen gab es dabei auch einige. Der australische Darts-Star Simon Whitlock verpasste das Turnier ebenso wie BDO-Weltmeister Glen Durrant und WM-Viertelfinalist Luke Humphries.

Never gonna give up. No matter what critics say ! Let me play my game. I will lose some and I will win some. For now I an happy to also qualify for Graz !! Now preparing for the next one... https://t.co/HoQcofFGcG — Raymond v Barneveld (@Raybar180) 12. April 2019

UK-Open-Sieger am Start

Dafür konnten sich UK-Open-Sieger Nathan Aspinall, sowie die Premier League-Contender John Henderson, Chris Dobey und Steve Lennon qualifizieren. Ebenso mit dabei sind die Routiniers Mervyn King, Steve Beaton und Andrew Gilding. Fulminant erspielten sich auch Jamie Hughes (Average von 104 Punkten im Entscheidungsspiel) und Conan Whitehead (107 Punkte im Schnitt) ihr Ticket für Graz. Mit Devon Petersen schaffte auch ein in Großbritanien lebender Südafrikaner die Qualifikation für Graz.

Weitere Qualifikanten sind: Stephen Bunting, Jamie Bain, Keegan Brown, Mark Wilson, Ryan Searle, Ross Smith, Mark Barilli und Mark Webster.

Etwas später wurde die Qualifikation für alle restlichen Europäer mit Tour Card durchgeführt. Mit am Start waren auch die Österreicher Zoran Lerchbacher und Rowby-John Rodriguez. Der Steirer Lerchbacher musste sich in Runde eins dem Polen Tytus Kanik mit 2:6 geschlagen geben, der sich in der Folge auch das Ticket nach Graz sicherte. Rodriguez verlor sein Erstrunden-Match sehr knapp gegen den Portugiesen Jose de Sousa mit 5:6. Für de Sousa war eine Runde später aber auch Schluss.

Darts: Diese Darts-Stars kommen nach Graz Michael van Gerwen Der dreifache und amtierende Weltmeister ist zweifelsfrei der größte Favorit auf den Turniersieg in Graz. In der Weltrangliste hat er beinahe doppelt soviel Preisgelder eingespielt als sein erster Verfolger. Zudem ist van Gerwen auch in Graz als Nummer eins gesetzt. (c) GEPA pictures/ Patrick Leuk Mensur Suljovic Der Lokalmatador Mensur Suljovic scheiterte im vergangenen Jahr erst im Halbfinale. In Graz darf die Nummer acht der Welt wieder auf eine lautstarke Unterstützung der Zuschauer hoffen. (c) GEPA pictures/ Christian Walgram Mervyn King Der routinierte Engländer ist schon jahrelang in den Top 32 vertreten, aktuell auf Rang 19. Er schaffte die Qualifikation über den Qualifier für britische und irische Spieler. (c) GEPA pictures/ Patrick Leuk Daryl Gurney Daryl Gurney aus Nordirland ist aktuell die Nummer fünf der Welt. Nach seinem Erfolg beim zweiten European Tour-Event ist der 33-Jährige in Graz auf Setzlistenposition vier. (c) GEPA pictures/ Christian Walgram Jonny Clayton Mit seinem Turniersieg in Graz im vorigen Jahr startete der bemerkenswerte Aufstieg des Jonny Clayton. Der Waliser ist mittlerweile die Nummer 13 der Welt und in Graz als Nummer neun gesetzt. (c) GEPA pictures/ Christian Walgram Max Hopp Der 22-Jährige zählt zu den größten Darts-Hoffnungen Deutschlands. Obwohl er vergessen hat, sich für die ersten beiden European Tour-Events anzumelden, blieb er in den Top 16 der Pro Tour Order of Merit. Der 28. der Weltrangliste geht in Graz als Nummer 14 ins Turnier. (c) GEPA pictures/ Christian Walgram Chris Dobey Der Engländer sorgte bei der Weltmeisterschaft für Aufsehen mit einem starken Spiel gegen Gary Anderson, das er schließlich verloren hat. Als Nummer 37 der Welt überstand er den Qualifier in Barnsley. (c) GEPA pictures/ Patrick Leuk James Wade James Wade zeigte in den vergangenen zwölf Monaten einen starken Formanstieg und konnte an seine früheren Glanzzeiten anschließen. Der Engländer zählt in Graz zum erweiterten Favoritenkreis. (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ) Darren Webster Der 50-jährige Engländer hat sich in den vergangenen Monaten zu einem Top 16-Spieler entwickelt und kann daher ohne Qualifikation in Graz an den Start gehen. (c) GEPA pictures/ Christian Walgram Kim Huybrechts Der Belgier spielte vor ein paar Jahren noch in der Premier League. Mittlerweile ist er nur mehr die Nummer 27 der Welt. Die Qualifikation für das Turnier in Graz gelang Huybrechts jedoch. (c) GEPA pictures/ Patrick Leuk Peter Wright Der Schotte zählt zu den absoluten Publikumslieblingen in der Darts-Szene. Aktuell ist der 49-Jährige die Nummer vier der Welt. (c) GEPA pictures/ Christian Walgram Joe Cullen Der bekennende Manchester United-Fan machte mit guten Ergebnissen auf der Pro Tour auf sich aufmerksam. Der 29-jährige Engländer ist in der Setzliste für Graz die Nummer 13. (c) GEPA pictures/ Patrick Leuk Darius Labanauskas Darius Labanauskas aus Litauen zählt im Darts zu den exotischeren Spielern. Bei der WM sorgte er für Aufsehen als er van Barneveld aus dem Turnier und damit verbunden aus den Top 16 warf. Seit diesem Jahr besitzt Labanauskas eine Tour Card. (c) GEPA pictures/ Christian Walgram Michael Smith Der WM- und Premier League-Finalist Michael Smith ist zwar in der Setzliste nur die Nummer elf, in der Weltrangliste aber bereits auf Position sechs. (c) GEPA pictures/ Patrick Leuk Jamie Bain Als 125. der Weltrangliste zählt Jamie Bain zwar zu den Außenseitern in Graz, setzte sich aber in der Quali der Briten und Iren bravourös durch. (c) GEPA pictures/ Patrick Leuk Gerwyn Price Der Waliser polarisiert die Darts-Welt wie kaum ein anderer. Die Nummer sieben der Welt musste sich vergangenes Jahr in Graz erst im Finale seinem Landsmann Jonny Clayton geschlagen geben. (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ) John Henderson Der Schotte gab dieses Jahr sein Debüt in der Premier League als einer der neun Ersatzmänner für Gary Anderson. Über die Qualifikation sicherte er sich seinen Startplatz in Graz. Kleine Zeitung/Yildiz Steve Beaton Der 54-Jährige zählt mittlerweile zu den ältesten Spielern auf der Tour, schafft es aber schon seit Jahren in den Top 32 zu reüssieren. Die Teilnahme in Graz gelang ihm über die Qualifikation. Kleine Zeitung/Yildiz Raymond van Barneveld Der fünfmalige Weltmeister und Publikumsliebling Raymond van Barneveld schaffte die Qualifikation für Graz und wird definitiv am ersten Turniertag schon spielen. Ein Highlight für alle Darts-Fans.



Insgesamt sind bereits 42 Spieler qualifiziert, die letzten sechs Plätze werden einen Tag vor Turnierbeginn in Graz vergeben. Vier davon an Österreicher. (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ) 1/19

Van Barneveld schafft Quali und spielt freitags

Neben Kanik schafften auch Kim Huybrechts, Jeffrey de Zwaan, Darius Labanauskas, Dirk van Duijvenbode und Darts-Legende Raymond van Barneveld die Qualifikation. Letzterer wird am Jahresende seine Karriere beenden und wohl nicht mehr bei all zu vielen großen Turnieren mit dabei sein. Für die Fans des Niederländers, der sogenannten "Barney Army" gibt es aber nun in Graz die Chance den fünfmaligen Weltmeister noch einmal live in Aktion zu sehen. All jene, die sich den Auftritt von Raymond van Barneveld keineswegs entgehen lassen wollen, sollten sich um Tickets für den ersten Turniertag bemühen. Alle Qualifikanten, dazu zählt auch van Barneveld, bestreiten am Freitag ihre Erstrundenspiele. Die Top 16 der Pro Tour steigen erst am Samstag in das Geschehen ein.

Schon länger qualifiziert sind der Russe Boris Koltsov und der Schwede Johan Engström.

Sechs Plätze sind noch zu vergeben. Das geschieht am Donnerstag, 2. Mai, direkt am Spielort in der Premstättner Halle. Beim sogenannten Associated Member Qualifier dürfen alle Nicht-Österreicher, die keine Tour Card besitzten, antreten. In dieser Qualifikation werden zwei Plätze vergeben. Die restlichen vier Plätze spielen sich Österreicher im sogenannten Host-Nation-Qualifier untereinander aus. Im Vorfeld werden dabei Michael Rasztovits, Hannes Schnier, der Kärntner Christian Gödl, Alexander Steinbauer, Rusty-Jake Rodriguez und Dietmar Burger als die größten Favoriten angesehen. Beim Host-Nation-Qualifier am Start sind auch die Steirer Patrick Reisenegger, Walter Graf, Günter Rechberger, Daniel Schlechner, Bernd Kogler, Patrick Perner, Mario Dockl und Marcel Bärnthaler.

Alle Spieler, die in Graz an den Start gehen, in der Übersicht: Michael van Gerwen (NED)

Gerwyn Price (WAL)

Ian White (ENG)

Daryl Gurney (NIR)

Mensur Suljovic (AUT)

Peter Wright (SCO)

Jonny Clayton (WAL)

Dave Chisnall (ENG)

Adrian Lewis (ENG)

Michael Smith (ENG)

Rob Cross (ENG)

Max Hopp (GER)

Ricky Evans (ENG)

Joe Cullen (ENG)

James Wade (ENG)

Darren Webster (ENG)

Nathan Aspinall (ENG)

Steve Lennon (IRL)

Chris Dobey (ENG)

John Henderson (SCO)

Jamie Hughes (ENG)

Mark Webster (WAL)

Mervyn King (ENG)

Steve Beaton (ENG)

Andrew Gilding (ENG)

Conan Whitehead (ENG)

Devon Petersen (RSA)

Stephen Bunting (ENG)

Mark Barilli (SCO)

Jamie Bain (ENG)

Keegan Brown (ENG)

Ross Smith (ENG)

Ryan Searle (ENG)

Mark Wilson (ENG)

Tytus Kanik (POL)

Raymond van Barneveld (NED)

Dirk van Duijvenbode (NED)

Kim Huybrechts (BEL)

Darius Labanauskas (LIT)

Jeffrey de Zwaan (NED)

Boris Koltsov (RUS)

Johan Engström (SWE)

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.