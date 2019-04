Facebook

Caroline Pilhatsch © GEPA pictures

Die Steirerin Caroline Pilhatsch ist erneut österreichischen Rekord über 50 m Rücken geschwommen. Am Tag nach ihrer in Banska Bystrica in der Slowakei um zehn Hundertstel verbesserten Marke schraubte die Kurzbahn-Vize-Europameisterin im Rahmen der Nordic Tour in Helsinki die neue OSV-Bestzeit auf der Langbahn um eine weitere Hundertstel auf 28,05 Sekunden.