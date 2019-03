Facebook

Nach drei Siegen in Folge setzte es für Mensur Suljovic in der Darts-Premier-League wieder eine Niederlage. Der Österreicher unterlag in der „Judgement Night“ in Rotterdam dem Nordiren Daryl Gurney deutlich mit 3:7 und hält damit weiter bei zehn Punkten aus nunmehr neun Partien.

Am Vortag hatte der Wiener gegen Ex-Weltmeister Rob Cross nach einem 1:5-Rückstand noch 7:5 gewonnen. Gurney spielte hingegen konstant auf hohem Level. Es war die dritte Niederlage für Suljovic.

Für die nächste Bewerbsphase, die nur noch die besten acht Spieler bestreiten, war der 47-Jährige bereits qualifiziert. Diese beginnt nächsten Donnerstag mit der zehnten Runde in Belfast.