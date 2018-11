Facebook

© AP

"Das nächste große Kapitel in der Ping-Pong-Diplomatie", jubelten Sim Hyo Cha und Woojin Jang nach ihrem Halbfinaleinzug im Mixed-Bewerb bei den Austrian Open in Linz.

Die Nordkoreanerin und der Südkoreaner traten gemeinsam an, erreichten das Halbfinale in Linz und qualifizierten sich dadurch auch für das World-Tour-Finale ab 13. Dezember in Korea. "Wir sind so glücklich", unterstrichen beide, deren gemeinsamer Erfolg auch ein weiterer Schritt der Annäherung der beiden Länder sein könnte.