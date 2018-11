Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Es war eine unruhige See, über die der (Eis-)Stocksport in diesem Jahr geschippert ist. Auf den Rückenwind mit der Aufnahme in die olympische Familie folgte eine Sturmfront mit der Champions League. Zuerst war der Streit um die Austragung des Finales im Zentrum der Querelen, dann der juristische und noch nicht beendete Zank wegen des Einsatzes von transferierten Spielern beim späteren Sieger Jimmy Wien.

Nun taucht ein Leuchtturm am Horizont auf, der seit 48 Jahren der Brandung trotzt. Der Styria Cup, die größte Veranstaltung im Eisstocksport, soll den Sport wieder in den Vordergrund rücken und den Weg in ein ruhiges Fahrwasser weisen. 94 Teams werden ab Samstag um den prestigeträchtigen Titel rittern und somit ist das „Wimbledon des Eisstocksports“ wieder ausverkauft. Weit mehr als 100 Mannschaften haben genannt und daher war die Warteliste fast schon wieder so lang wie in den Glanzzeiten des Volkssports.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.